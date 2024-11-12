Spyro Reignited Trilogy добавят в подписку Game Pass 12 ноября

Microsoft неожиданно объявила, что уже с завтрашнего дня Spyro Reignited Trilogy пополнит подписку Game Pass. Высокооценённый ремейк, вобравший в себя целую трилогию, пополнит библиотеку тарифов Game Pass Standard, Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Игра будет доступна как на PC и консолях, так и в облаке.

© скриншот

В состав коллекции входят ремейки следующих игр:

Spyro the Dragon;

Spyro 2: Ripto’s Rage!;

Spyro: Year of the Dragon.

Для тех, кто следит за слухами, появление Spyro Reignited Trilogy в Game Pass не должно стать сюрпризом, ведь об этом говорили инсайдеры. Постепенно в подписке появляются игры Activision Blizzard, причём следующей может стать Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020).

Изначально Spyro Reignited Trilogy вышла в 2018 году на PlayStation 4 и Xbox One. С тех пор игра перекочевала на PC и Nintendo Switch. Платформер заслужил высокие оценки как по мнению критиков, так и со стороны простых игроков.

А пока в Game Pass успели добавить ряд игр из первой волны ноябрьской подборки. Там есть даже новинка в лице Metal Slug Tactics.