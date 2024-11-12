Кроссовер Stellar Blade и NieR: Automata получил трейлер с датой выхода обновления

Stellar Blade получила свежий трейлер, который посвятили грядущей коллаборации с NieR: Automata. Она стартует 20 ноября — именно тогда на PlayStation 5 выйдет долгожданное дополнение. В нём появится магазинчик Эмиля из вселенной NieR, который предложит купить 11 тематических предметов.

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В ролике можно заметить некоторые из новинок. Например, главная героиня Ева сможет переодеться в образы андроидов А2 и 2B. Последний костюм выглядит довольно ярко, особенно после обновления с задиранием юбок от ветра. Однако одним лишь кроссовером дело не ограничится.

«NieR: Automata во многом вдохновила Stellar Blade. Сотрудничество между геймдиректорами обеих игр Ким Хен Тэ и Йоко Таро, отличающееся взаимным уважением и творческим подходом, привело к такому невероятному кроссоверу», — заявили в студии Shift Up.

20 ноября выйдет и бесплатное обновление, в котором появится долгожданный фоторежим. Игроки смогут настраивать камеру и фильтры картинки, а также подбирать стойки для главной героини, чтобы создавать «личные шедевры» в лице красивых скриншотов.

Что касается других изменений в грядущем обновлении, то у игроков получится выбрать конкретную музыку для прослушивания в лагере и убрать хвостик с головы Евы. Дополнительно повысить динамику сражений смогут навыки автонаводки и коррекции траектории снарядов.

Напомним, что Stellar Blade вышла в апреле только на PlayStation 5 и продалась тиражом свыше миллиона копий. Игра заслужила высокие оценки критиков и простых игроков, а в будущем может выйти и на PC.