Bethesda показала почти 15 минут геймплея Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda показала ролик с «глубоким погружением» в игровой процесс Indiana Jones and the Great Circle. На протяжении почти 15 минут можно увидеть геймплейные кадры и подробнее разузнать о деталях игры — ими поделился Пит Уорд из студии MachineGames.

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В самом начале зрителям показывают, как Индиана Джонс посетил затерянный храм и попал в ловушку. Динамичный побег от зыбучих песков и разрушающегося строения может напомнить игры серии Far Cry: игрокам нужно прыгать через препятствия и скользить по земле.

Сам сюжет игры строится вокруг того, что у профессора украли бесценную реликвию. Отправиться на поиски должен Инди, к которому также присоединится журналистка Джина — она хочет отыскать свою пропавшую сестру. Главным антагонистом выступит археолог Эммерих Восс. За кражей артефактов со всего мира кроется зловещий заговор.

По мере продвижения по сюжету у Индианы Джонс будет заполняться дневник. В нём будет напоминание о прошедших событиях, а также подсказки к дальнейшему продвижению по истории.

Одним из основных видов оружия Индианы станет хлыст. Он помогает не только сражаться, но и преодолевать препятствия. Иногда можно не вступать с противниками в открытый бой, а прятаться в тени. Тела врагов можно переносить с места на место, чтобы не поднять тревогу.

Особое внимание уделяется решению головоломок. Индиана Джонс может использовать свою камеру для поиска подсказок. Задачки также получились разные: в одной нужно проявить спрятанное в винной чаше число, а в другой отражать свет при помощи зеркал.

А ещё игроки смогут заниматься прокачкой Индианы Джонса за «очки приключений». Навыки дадут герою различные преимущества. Например, «Шляпа удачи» (Lucky Hat) даёт возможность пережить смертельный удар, а «Медвежьи лапы» (Bear Hands) помогают избивать врагов в рукопашном бою.

Постановка сочетает в себе как вид от первого лица, который используется во время управления, так и кинематографические сцены. Во время них можно рассмотреть Индиану Джонса и происходящее с разных ракурсов.

Напомним, что релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PC и Xbox Series, а также сразу будет доступна в Game Pass. В 2025 году появится порт на PlayStation 5.