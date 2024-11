Студия разработчиков Lies of P вложила 8 млн долларов в ветеранов CD Projekt Red

Южнокорейская компания Neowiz, выпустившая Lies of P и Sanabi, выступит издателем дебютного проекта польской студии Zakazane («Запретное»). Студию основали бывшие сотрудники CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) и 11bit Studio (This War of Mine и Frostpunk).

© скриншот

Neowiz уже вложила в проект Zakazane около восьми миллионов долларов. Это не первая подобная инвестиция компании: год назад Neowiz инвестировала около 17 миллионов долларов в польскую студию Blank.Game, которая создаёт дебютную игру про постапокалипсис.

© скриншот

Zakazane сейчас трудится над безымянным нуар-вестерном для РС и консолей, действие которого разворачивается на американском Диком Западе.

Направьте свою лошадь в горный посёлок, где уже давно не ведётся добыча полезных ископаемых. Вы — новый шериф. Позволите ли вы местным тайнам и противоречивым повесткам сбить вас с толку или же сумеете докопаться до сути того, что не так с поселением? Это однопользовательская ролевая игра, в которой будущее всей общины зависит от вашего выбора и вашего определения справедливости.