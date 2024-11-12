Новую трансляцию Nintendo Direct посвятят парку развлечений Super Nintendo World

Шоу Nintendo Direct радует поклонников компании свежими анонсами и новой информацией несколько раз в год, однако очередная трансляция будет посвящена вовсе не играм. Уже 12 ноября в 01:00 по МСК получится взглянуть на парк развлечений Super Nintendo World и тематическую зону Donkey Kong Country в частности.

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Трансляция продлится около 10 минут. Зона Donkey Kong Country будет располагаться на территории Universal Studios Japan. Новое развлечение предложит фанатам Nintendo помочь в защите золотого банана, а также встретиться с Донки Конгом. Пока зона будет доступна только в Японии, однако в 2025 году ожидается открытие Super Nintendo World в Орландо.

Сами парки развлечений Super Nintendo World помогают погрузиться в атмосферу культовых игр Nintendo. У посетителей получится посмотреть на знаменитых персонажей и локации в реальной жизни, весело провести время и потратить деньги на множество тематических товаров.

Сам Донки Конг был придуман геймдизайнером Сигэру Миямото. Последней частью серии остаётся Donkey Kong Country: Tropical Freeze 2018 года выпуска, однако в этом году свет увидел ремейк Mario vs. Donkey Kong (2024).