Покупку шутера «Сталкер 2» захотели приравнять к «спонсированию ВСУ»

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World могут запретить на территории России. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — сказал Горелкин в беседе с Daily Storm.

Адвокат Михаил Мушаилов предостерег российских геймеров от покупки игры. По его словам, российские правоохранители могут счесть это спонсированием терроризма, так как в открытых источниках сообщается, что создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 поддерживают ВСУ.

Украинская студия разработчиков GSC Game World после начала СВО собирала деньги в благотворительный фонд на нужды ВСУ. Еще в 2022 году GSC Game World перестали продавать игры россиянам.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl — фантастический шутер, действие которого происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Выход игры запланирован на 20 ноября 2024 года.