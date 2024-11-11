Стали известны все номинанты на «стримерский Оскар» SLAY 2024

Организаторы престижной стримерской премии SLAY 2024 представили окончательный список номинаций и претендентов на победу в них.

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В этом году номинантов на «Оскар для стримеров» стало в разы больше: в каждом разделе на премию претендует от 10 до 30 человек или проектов. Всего номинаций будет 18:

главные номинации: лучший стример года (SLAY KING) и лучшая стримерша года (SLAY QUEEN);

основные номинации: лучший стример Just Chatting, лучший мультигейминг-стример, лучший Dota 2 стример, лучший стример Counter-Strike, прорыв года, человек-мем года, киберспортивный стример года и прорыв года;

дополнительные номинации: рейдж года, пара года, трек года, сквад года, фейл года, коллоборация года.

Сейчас на сайте премии открыто голосование для пользователей. Голоса при определении победителей будут учтены в соотношении 70:30, где 70% — мнение аудитории, а 30% — мнение жюри.

Премию SLAY (Stream Legends Awards of the Year) проводит известный стример Бустер (4,1 млн фолловеров на Twitch). Трансляция первой церемонии в декабре 2023 года собрала почти 200 тыс. зрителей одновременно.