Почему в League of Legends такие однообразные билды

Если вы старый игрок в League of Legends, то вы могли застать времена, когда Лулу собирали в атаку, а Мастера Йи — в силу умений. Раньше чемпионов можно было собирать так, как заблагорассудится, если их способности позволяли выбрать один из нескольких вариантов. Но нынешняя мета League of Legends совсем другая. Портал PC Gamer рассказал, почему игра страдает от недостатка вариативности билдов.

© Riot Games

На дворе другое время

Не секрет, что League of Legends порядком изменилась со времен релиза. Причем речь не только о дизайне карты, но и о многих других нюансах: от Нашора до лесных монстров. Помимо этого, разработчики постоянно вносят различные изменения в механики — драконьи души, награды за головы и так далее.

Из-за того, что мир вокруг чемпионов поменялся, им самим пришлось претерпеть обновления. Иногда они ограничиваются косметическими реворками, а иногда Riot Games значительно меняет механики героев. И хотя, чаще всего, эти реворки получают теплую реакцию сообщества, разработчики попутно убирают нетривиальные опции и стили игры.

Например, у старого Мастера Йи два навыка зависели от силы умений — его Q и W. Благодаря этому игроки могли прокачивать персонажа в силу умений, что повышало не только урон, но и позволяло восстанавливать здоровье за счет медитации. Теперь же ничего подобного нет.

Циклы патчей

Но крупные реворки — лишь один из факторов разнообразия необычных билдов. По факту, Riot Games убивает творческую жилку игроков по расписанию, почти каждые две недели. Никто не спорит, что регулярные патчи полезны для здоровья игры, т.к. они позволяют старым чемпионам вернуться в строй и немного ослабляют тех, кто круглосуточно терроризирует Разлом призывателя.

При этом патчи стабильно снижают вариативность билдов. Например, в 2020 году про-игроки активно собирали на керри предмет Танец смерти. 50 урона, 30 брони, 30 сопротивления магии, 10% снижения перезарядки умений и уникальная пассивная способность, лечащая на 15% от нанесенного урона. Такая мета не продержалась долго, потому что Riot Games категорически не понравилась идея покупать на керри предметы для брузеров.

И это — лишь один пример билда, уничтоженного балансом игры. Подобных примеров тонна, и зачастую они проходят один и тот же путь. Игроки находят какую-то необычную сборку для персонажа, сообщество массово начинает злоупотреблять ей — и разработчики нерфят ее до упора.

Сокращение флекс-пиков

По мере развития игры разработчики также начали постепенно снижать количество флекс-пиков — чемпионов, которые могут стоять на разных линиях. Теперь все герои должны выполнять четко предписанные роли, а если они отклоняются от заданных параметров, то Riot Games занерфит их.

Например, Сетт — один из чемпионов, что пострадали больше других от попыток сбалансировать игру. Хотя изначально его задумывали как топ-лейнера и контрпик против чемпионов дальнего боя, некоторые игроки брали его в качестве саппорта. Трюк в том, что, если взять для Сетта руны и предметы на скорость передвижения, он мог навязывать выгодные бои в ранней игре.

Но после раунда нерфов Сетт-саппорт — крайне нишевый пик, который встречается редко. Он также был не самым плохим «лесником», но Riot Games поменяла алгоритм, рассчитывающий урон по монстрам в лесу — и Сетта снова отбросили на топ.