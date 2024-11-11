Сейчас у Хидео Кодзимы есть всё: признанный гений игровой индустрии трудится в своё удовольствие в просторном офисе Kojima Productions вместе с большой командой. Однако в начале нового этапа, когда Кодзима уволился из Konami, всё было иначе — разработчик показал первый офис собственной студии.

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Это была небольшая комната, в которой Кодзима трудился в одиночку — больше людей это пространство не вмещало. Именно в этом офисе Хидео планировал первые шаги по развитию Kojima Productions и созданию будущих проектов. Даже концепты-арты он рисовал с помощью своего смартфона.

«Всё, что у меня было с собой, — это компьютер, монитор, PlayStation 4 для просмотра Blu-ray, наушники, блокнот, кофейная кружка, книги, зонт, салфетки и смартфон. Большую часть концептов я делал на своём смартфоне», — поделился Кодзима.

Уныние и одиночество: Хидео Кодзима показал и рассказал про первый офис Kojima Productions - фото 1

К счастью, сейчас Кодзиме не приходится ютиться в скромных условиях — этому помогли успехи Death Stranding, вышедшей в 2019 году. В этом месяце игре исполнилось 5 лет, а общее число игроков превысило 19 миллионов человек. В ближайшее время показатель должен увеличиться, ведь Death Stranding добралась до Xbox Series, причём порт вызвал положительную реакцию из-за хорошей оптимизации.

Что касается будущего, то у Kojima Productions в разработке находится сразу несколько проектов. Ближайший из них — Death Stranding 2: On the Beach. Сиквел должен выйти в 2025 году. А ещё Кодзима трудится над концептуальной игрой OD, детали о которой до сих пор неизвестны.