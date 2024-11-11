В DF назвали порт Red Dead Redemption для PC «лучшей версией» с одной главной проблемой

В Digital Foundry протестировали версию Red Dead Redemption для PC, которая доступна с 29 октября (не в России).

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Из плохого: порт требует Rockstar Games Launcher, даже если игра куплена на другой площадке — это главное, что расстроило эксперта DF.

«Здесь есть несколько слоёв DRM-защиты, требующих как входа в Steam, так и входа в собственный лаунчер Rockstar — странное требование, учитывая, что порт не включает оригинальный мультиплеер ни на одной платформе. Я уверен, что Steam будет с нами и в будущем, но лаунчер Rockstar? Вот в этом я не уверен, да и по сохранению наследия игры это бьёт».

В остальном же, исключая мелкие баги и недочёты (реализация HDR, иная цветопередача по сравнению с консолями) которые могут исправить в будущем, Red Dead Redemption на PC назвали «лучшей доступной версией» игровой вестерн-классики.