В DF назвали порт Red Dead Redemption для PC «лучшей версией» с одной главной проблемой
В Digital Foundry протестировали версию Red Dead Redemption для PC, которая доступна с 29 октября (не в России).
Из плохого: порт требует Rockstar Games Launcher, даже если игра куплена на другой площадке — это главное, что расстроило эксперта DF.
«Здесь есть несколько слоёв DRM-защиты, требующих как входа в Steam, так и входа в собственный лаунчер Rockstar — странное требование, учитывая, что порт не включает оригинальный мультиплеер ни на одной платформе. Я уверен, что Steam будет с нами и в будущем, но лаунчер Rockstar? Вот в этом я не уверен, да и по сохранению наследия игры это бьёт».
В остальном же, исключая мелкие баги и недочёты (реализация HDR, иная цветопередача по сравнению с консолями) которые могут исправить в будущем, Red Dead Redemption на PC назвали «лучшей доступной версией» игровой вестерн-классики.
Техническое исполнение «на высоте»Очень быстрая компиляция шейдеров на старте игры.Игра работает в 4K при 60 FPS на RTX 4060. На RTX 4090 может выдавать 8K с DLAA при 80-110 FPS.Исправлены разные «консольные» ошибки с камерой и анимацией.Улучшены тени и дальность прорисовки, реализованы более качественные эффекты постобработки, включая размытие при движении (Motion blur).
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