Assassinʼs Creed: Shadows заставляет геймдиректора Kingdom Come: Deliverance 2 нервничать

Сооснователь Warhorse Studios и автор Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра немного переживает из-за того, что Kingdom Come: Deliverance 2 выходит рядом с новой Assassins Creed. При этом ему всё равно интересно понаблюдать за тем, как будет разворачиваться конкуренция.

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Свою сторону ринга Вавра назвал «небольшой компанией с хардкорными олдскульными RPG». А биться Kingdom Come: Deliverance 2 будет с Assassinʼs Creed: Shadows, которую разработчик окрестил «корпоративным продуктом для современной аудитории».

«KCDII выйдет всего за несколько дней до нового Assassins Creed. Я из-за этого немного нервничаю, но будет интересно посмотреть, сможет ли небольшая компания с хардкорными олдскульными RPG конкурировать с корпоративным продуктом для современной аудитории. Что вы думаете? Кстати. Никакой Denuvo ;)» [Даниэль Вавра]

Kingdom Come: Deliverance 2 выходит 11 февраля 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series.

Ранее другие представители Warhorse Studios заявили, что не бояться конкуренции ни с Assassinʼs Creed Shadows, ни с другими релизами февраля 2025 года. А там их хватает: Monster Hunter: Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Civilisation 7 и Avowed.

Тем временем тираж первой Kingdom Come: Deliverance превысил 8 млн копий.