Elden Ring и BioShock вошли в топ высокооценённых оригинальных игр 21 века на Metacritic

На агрегаторе Metacritic выбрали «самые высокооценённые оригинальные игры XXI века» и составили из них топ-20.

© скриншот

Что попадает под категорию «оригинальные игры»? Это игры, которые не являются сиквелами, спин-оффами, ремейками или продуктом на основе ранее существовавшей интеллектуальной собственности.

Отметим также, что в рейтинг попали те версии игр, которые получили наибольшее количество обзоров.

Возглавила топ оригинальная Perfect Dark 2000 года для N64. Напомним, что в разработке находится перезапуск серии. В десятку также попали BioShock, Elden Ring, The Last of Us, Red Dead Redemption, Gears of War и другие.

Кроме того, в рейтинге нашлось место новинке прошлого месяца Metaphor: ReFantazio, Minecraft, God of War, Dwarf Fortress и Splinter Cell. Полный топ-20 представлен ниже.

Самые высокооценённые оригинальные игры XXI века по версии Metacritic