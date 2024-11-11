Elden Ring и BioShock вошли в топ высокооценённых оригинальных игр 21 века на Metacritic
На агрегаторе Metacritic выбрали «самые высокооценённые оригинальные игры XXI века» и составили из них топ-20.
Что попадает под категорию «оригинальные игры»? Это игры, которые не являются сиквелами, спин-оффами, ремейками или продуктом на основе ранее существовавшей интеллектуальной собственности.
Отметим также, что в рейтинг попали те версии игр, которые получили наибольшее количество обзоров.
Возглавила топ оригинальная Perfect Dark 2000 года для N64. Напомним, что в разработке находится перезапуск серии. В десятку также попали BioShock, Elden Ring, The Last of Us, Red Dead Redemption, Gears of War и другие.
Кроме того, в рейтинге нашлось место новинке прошлого месяца Metaphor: ReFantazio, Minecraft, God of War, Dwarf Fortress и Splinter Cell. Полный топ-20 представлен ниже.
Самые высокооценённые оригинальные игры XXI века по версии Metacritic
- Perfect Dark (2000) (N64, 2000) — 97 из 100 баллов
- Halo: Combat Evolved (Xbox, 2001) — 97 из 100 баллов
- BioShock (X360, 2007) — 96 из 100 баллов
- Elden Ring (PS5, 2022) — 96 из 100 баллов
- LittleBigPlanet (PS3, 2008) — 95 из 100 баллов
- The Last of Us (PS3, 2013) — 95 из 100 баллов
- Red Dead Redemption (X360, 2010) — 95 из 100 баллов
- Devil May Cry (PS2, 2001) — 94 из 100 баллов
- Gears of War (X360, 2006) — 94 из 100 баллов
- Jet Set Radio (Jet Grind Radio) (Dreamcast, 2000) — 94 из 100 баллов
- Metaphor: ReFantazio (PS5, 2024) — 94 из 100 баллов
- God of War (PS2, 2005) — 94 из 100 баллов
- Company of Heroes (PC, 2006) — 93 из 100 баллов
- Dwarf Fortress (PC, 2006) — 93 из 100 баллов
- Braid (X360, 2008) — 93 из 100 баллов
- SSX (PS2, 2000) — 93 из 100 баллов
- Minecraft (PC, 2011) — 93 из 100 баллов
- Tom Clancyʼs Splinter Cell (Xbox, 2002) — 93 из 100 баллов
- Okami (PS2, 2006) — 93 из 100 баллов
- Skies of Arcadia (Dreamcast, 2000) — 93 из 100 баллов
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