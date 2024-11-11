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Elden Ring и BioShock вошли в топ высокооценённых оригинальных игр 21 века на Metacritic

На агрегаторе Metacritic выбрали «самые высокооценённые оригинальные игры XXI века» и составили из них топ-20.

Elden Ring и BioShock вошли в топ высокооценённых оригинальных игр 21 века на Metacritic
© скриншот

Что попадает под категорию «оригинальные игры»? Это игры, которые не являются сиквелами, спин-оффами, ремейками или продуктом на основе ранее существовавшей интеллектуальной собственности.

Отметим также, что в рейтинг попали те версии игр, которые получили наибольшее количество обзоров.

Возглавила топ оригинальная Perfect Dark 2000 года для N64. Напомним, что в разработке находится перезапуск серии. В десятку также попали BioShock, Elden Ring, The Last of Us, Red Dead Redemption, Gears of War и другие.

Кроме того, в рейтинге нашлось место новинке прошлого месяца Metaphor: ReFantazio, Minecraft, God of War, Dwarf Fortress и Splinter Cell. Полный топ-20 представлен ниже.

Самые высокооценённые оригинальные игры XXI века по версии Metacritic

  • Perfect Dark (2000) (N64, 2000) — 97 из 100 баллов
  • Halo: Combat Evolved (Xbox, 2001) — 97 из 100 баллов
  • BioShock (X360, 2007) — 96 из 100 баллов
  • Elden Ring (PS5, 2022) — 96 из 100 баллов
  • LittleBigPlanet (PS3, 2008) — 95 из 100 баллов
  • The Last of Us (PS3, 2013) — 95 из 100 баллов
  • Red Dead Redemption (X360, 2010) — 95 из 100 баллов
  • Devil May Cry (PS2, 2001) — 94 из 100 баллов
  • Gears of War (X360, 2006) — 94 из 100 баллов
  • Jet Set Radio (Jet Grind Radio) (Dreamcast, 2000) — 94 из 100 баллов
  • Metaphor: ReFantazio (PS5, 2024) — 94 из 100 баллов
  • God of War (PS2, 2005) — 94 из 100 баллов
  • Company of Heroes (PC, 2006) — 93 из 100 баллов
  • Dwarf Fortress (PC, 2006) — 93 из 100 баллов
  • Braid (X360, 2008) — 93 из 100 баллов
  • SSX (PS2, 2000) — 93 из 100 баллов
  • Minecraft (PC, 2011) — 93 из 100 баллов
  • Tom Clancyʼs Splinter Cell (Xbox, 2002) — 93 из 100 баллов
  • Okami (PS2, 2006) — 93 из 100 баллов
  • Skies of Arcadia (Dreamcast, 2000) — 93 из 100 баллов