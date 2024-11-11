Состоялся анонс Hello Neighbor 3

tinyBuild анонсировала новую часть серии «хорроров» (скажем так) на выживание Hello Neighbor — Hello Neighbor 3.

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Без точной даты релиза, но зато со страницей в Steam, и пока PC является единственной подтверждённой платформой. Заявлена официальная поддержка русского языка.

«Очень рад продолжать разработку Hello Neighbor 3 в открытом формате, разделять наше путешествие. Держим кулачки за то, чтобы ранние альфа-версии скоро стали доступны для пробы!» [Создатель франшизы Hello Neighbor Никита Колесников/пресс-релиз].

Hello Neighbor 3 описывают как «уютное, но жуткое приключение», где нет неправильных путей, а каждое действие ведёт к какому-то открытию.

Действие игры развернётся в полузаброшенном городке Вороньи Ручьи, симулируемой в реальном времени песочнице, где у каждого жителя есть свои цели и своя история. А игроки прибывают в это место как чужаки, и своими действиями они будут влиять на окружающих и ход событий.