Стартовые продажи PlayStation 5 Pro оказались выше уровня PS4 Pro

Продажи PS5 Pro, несмотря на цену и критику, идут согласно прогнозам Sony. Об этом сообщил финансовый директор японской компании Хироки Тотоки.

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Он также уточнил, что консоль с момента старта продаж демонстрирует немного сильные показатели, чем PS4 Pro в 2016 году. И все это несмотря на довольно высокую цену — 699,99 долларов (по курсу на 10 ноября — более 68,5 тыс рублей).

«Это высококачественный продукт, ориентированный на [наших] основных пользователей, поэтому изначально мы не планировали больших продаж. Я под впечатлением», — отметил Тотоки.

Также стоит отметить факт того, что большинство геймеров остались недовольны улучшениями игр от студий, входящих в игровое подразделение Sony. Например, выпущенный до релиза ролик с «обновленным» Marvelʼs Spider Man 2 не вызвал «вау-эффекта», как и другой эксклюзив Ratchet & Clank: Rift Apart.

Помимо этого, в СМИ и соцсетях обсуждали тему перекупщиков, которые стали продавать консоль, продажи которой стартовали 7 ноября, ниже рекомендованной цены.