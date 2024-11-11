Ремейк Metal Gear Solid 3 нацелен на ознакомление молодых геймеров с легендарной серией

В 2025 году выйдет ремейк легендарной Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Продюсер серии Нориаки Окамура объяснил, что проект создается с одной целью — познакомить новое поколение геймеров с культовой франшизой.

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По его словам, Konami считает своим долгом сохранить наследие Metal Gear для будущих поколений:

«Это была, по сути, наша миссия, наш долг — продолжать заботиться о том, чтобы серия жила для будущих поколений. В конце концов, мы оставляем после себя гораздо больше, чем просто ДНК, как сказал бы Солид Снейк».

Metal Gear Solid 3: Snake Eater, выпущенная в 2004 году для PS2, известна своей захватывающей историей, уникальными механиками и новаторским геймплеем. Ремейк обещает улучшить все аспекты оригинальной игры, сохранив при этом ее дух. Отметим, что он выйдет под другим названием — Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Ремейк Snake Eater может стать первым шагом к возрождению франшизы, которая уже почти 40 лет радует фанатов по всему миру. Ранее выпущенная Metal Gear Survive получила холодный прием и со стороны критиков, и со стороны геймеров. Это была первая игра в серии, в которой не принимал участие Хидео Кодзима.

Если речь зашла о Кодзиме, то разработчик трудится над сиквелом Death Stranding. В свободное время смотрит фильмы. Например, недавно он высказался по поводу второго «Джокера».