Сборы на русскую локализацию ремейка Silent Hill 2 от GamesVoice успешно завершены

GamesVoice сообщила об успешном завершении сбора средств на русскую озвучку к игре Silent Hill 2 Remake. Об этом студия проинформировала на своей странице в VK.

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Таким образом, проект переходит в активную фазу производства. В ближайшее время, как отметили в студии, начнутся записи с участием актёров:

«Надеемся, что сумеем удивить вас выбором исполнителей. Итоговый результат представим на ваш суд за считанные месяцы, а то и недели».

Напомним, о сборе средств для ремейка культовой игры было объявлено 6 октября. Необходимая сумма составила 480 тыс рублей. Тогда студия отметила, что внесение изменений в файлы Silent Hill 2 не должны стать проблемой.