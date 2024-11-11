К бойцам Marvel Rivals присоединится Лунный рыцарь

Студия NetEase Games объявила о пополнении ростера персонажей будущего командного боевика Marvel Rivals. В игру вступит Лунный рыцарь, ещё один канонический супергерой Marvel. И он несколько отличается от образа, показанного в сериале «Лунный рыцарь»: нам предстоит иметь дело с наёмником Марком Спектором, аватаром египетского бога Луны Хонсу.

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Бог Луны дарует Лунному Рыцарю сверхъестественные возможности, которыми он пользуется для истребления врагов. Герой, в частности, может открыть над полем боя портал и призвать через него руки Хонсу, перед которыми любые враги беззащитны.

Некоторые способности Лунного рыцаря, в том числе бомбардировка руками бога Луны, показаны в геймплейном трейлере. А релиз Marvel Rivals должен состояться 6 декабря, игра будет доступна на РС, PlayStation 5 и Xbox Series. Музыку для неё пишет Масахиро Аоки (Street Fighter V, Bayonetta 3).