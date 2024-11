Nintendo подала иск против стримера Джесси Кейгина, известного как Every Game Guru. Его обвиняют в том, что он транслировал пиратские версии игр Nintendo до их официального релиза. Речь идёт как минимум о десяти проектах, включая The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom и Mario & Luigi: Brothership.

Ответчик — пират-рецидивист, который неоднократно получал и транслировал утечки игр Nintendo. Начиная с 2022 года, ответчик несанкционированно транслировал по меньшей мере десять игр Nintendo до их релиза, а всего это происходило более пятидесяти раз. Несмотря на эти огромные усилия Nintendo по защите своих прав без судебного разбирательства, Ответчик продолжает незаконно транслировать произведения Nintendo, защищенные авторским правом, и задирать нос перед Nintendo и законом.

Nintendo сообщает, что направила десятки уведомлений об нарушении авторских прав, и недавно каналы Кейгина были заблокированы на ряде платформ, таких как YouTube и Twitch. После чего он отправил Nintendo письмо, в котором похвастался, что у него есть «тысяча одноразовых каналов» для трансляции и он может «заниматься этим целыми днями».

Nintendo подала в суд на стримера пиратских версий игр компании - фото 1

Японская корпорация утверждает, что действия Кейгина обошлись ей в «миллионы долларов» из-за «потерянных продаж видеоигр». Компания требует наложить штраф в 15 тысяч долларов за каждое предполагаемое нарушение Закона об авторском праве, а также собирается взыскать «реальный ущерб» за недополученные доходы, размер которого Nintendo обещает доказать в суде.

Джесси Кейгин никак не прокомментировал иск Nintendo. Компания привела его высказывание о том, что он хочет помочь всем и каждому получить игры Nintendo бесплатно и раньше срока с помощью установки и настройки эмуляторов Nintendo Switch.

Напомним, что недавно Nintendo подала иск против творцов Palworld за нарушение авторских прав с требованием судебного запрета игры. До этого она вела непримиримую борьбу с эмуляторами Switch, вынудив закрыть Ryujinx, Yuzu и подобные программы.