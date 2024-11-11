Новому сезону Call of Duty: Black Ops 6 посвятили сюжетный трейлер

Вчера Activision рассказала, какой новый контент разработчики Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone приготовили для первого сезона, который стартует 14 ноября. А теперь этот рассказ дополнили сразу двумя трейлерами: стильным сюжетным и преждевременным релизным.

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В сюжетном трейлере новая оперативница, Севати «Сев» Дюма, рассказывает о планах противостояния преступным группировкам в городе Авалон, которые сводятся к поиску союзников — возможно, временных. А на вопрос о том, что делать, если всё пойдёт не по плану, предлагает импровизировать.

С фрагмента сюжетного трейлера начинается и видео, посвящённое скорому старту сезона. В нём показаны фрагменты игрового процесса на новых картах и кратко представлены новые оперативники. Игрокам обещают невиданный ранее уровень хаоса: создатели сообщают, что пришло время замарать руки.

Напомним, что в первом сезоне игроков Call of Duty: Black Ops 6 ждут три новые карты, и ещё одна появится позже. Вскоре после старта сезона начнётся новый рейтинговый сезон.

Выход Black Ops 6 оказался крупным успехом Activision самым крупным релизом в истории Call of Duty. Продажи шутера в Steam и на PlayStation превысили показатели Modern Warfare 3 на 60%, а на Game Pass игра вызвала наибольшее количество новых подписчиков для нового проекта.