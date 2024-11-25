Как активировать читы в Stardew Valley: инструкция

Stardew Valley годами получала обновления и пользовательские моды, но официальная поддержка читов появилась в игре совсем недавно — с крупным обновлением 1.6. Портал PC Gamer рассказал, как включить читы в Stardew Valley и как ими пользоваться.

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Как разблокировать читы

Для того, чтобы пользоваться читами в Stardew Valley, их нужно активировать прямо в файле сохранения — советуем создать его резервную копию, чтобы не потерять ферму, если что-то пойдет не так.

Первый шаг — поиск папки с сохранениями. На Windows нужная директория находится по адресу %appdata%\StardewValley\Saves, на macOS — ~/.config/StardewValley/Saves. Файлы называются одинаково вне зависимости от операционной системы: ищите папку, которая содержит имя вашего профиля и серию чисел. Она будет выглядеть примерно так — NAME_345678.

Файл сохранения можно открыть в «Блокноте» для редактирования, но лучше подойдет специализированная программа — Notepad++ или Sublime Text, которую рекомендуют фанаты игры. Оба приложения используют цветовое форматирование XML, но для Notepad++ надо выбрать соответствующий плагин.

Откройте файл сохранения через «Блокнот» или Notepad++.

Нажмите Ctrl + F и найдите в документе строку allowChatCheats .

. Замените значение false на true . После этого строка должна выглядеть так: <allowChatCheats>true</allowChatCheats> .

на . После этого строка должна выглядеть так: . Сохраните изменения, закройте файл и запустите игру.

Как вводить читы в Stardew Valley

После активации читов их можно вводить прямо в чате с помощью двух разных форматов. Один использует действия — например, /money 500. А другой — /debug [команда]. Для того, чтобы открыть чат, нужно нажать на клавишу Т. И да, чат доступен в том числе и в одиночной игре.

Набор читов для стартовой фермы

Из-за того, что дебаг-команды игры могут быть немного запутанными, иногда в них просто не хочется разбираться. Если вы начинаете новую ферму и просто хотите дать себе комфортный старт, скопируйте и вставьте в чат команды ниже.

/money 100000

/backpack 36

/debug cooking

/debug crafting

/debug friendall

/debug setupbigfarm

Они дадут вам 100 000 золота, полностью прокачанный рюкзак, все рецепты для крафтинга и готовки еды, а также максимальные отношения со всеми горожанами. Помимо этого, чит на большую ферму автоматически дает три премиальных курятника, два амбара, одну мельницу, одно стойло и зернохранилище. На ферме также сразу будут животные, растения, деревья и инструменты.

Чит на деньги в Stardew Valley

Чит на деньги — пожалуй, один из самых простых. Для того, чтобы дать себе золото, введите команду /money [#], где [#] — сумма золота. Например, /money 500 000 даст вам 500 000 золота. Но есть один важный момент: этот чит не добавляет деньги к уже имеющимся, а задает их значение.

Читы на редактирование персонажа, скорость и телепортацию