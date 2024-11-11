Создатель RuneScape просит дать шанс его новой игре Brighter Shores

На днях в ранний доступ Steam вышла онлайновая условно-бесплатная ролевая игра Brighter Shores, над которой Эндрю Гауэр, геймдизайнер легендарной RuneScape, трудился десять лет. Однако новинку игроки встретили смешанными отзывами. Одним из веских поводов недовольства стала блокировка игры в российском регионе, но игроки также критикуют странную систему прогресса.

© скриншот

Проблема состоит в том, что выбранный класс персонажа мы развиваем в течение первого эпизода приключения. Однако в следующих эпизодах мы получаем новую профессию и начинаем развивать её с нуля. А заняться развитием первоначального класса можно, лишь вернувшись на связанную с ним ступень.

Гауэр выпустил пространную запись, поясняющую принятые дизайнерские решения. Вводя систему независимых классов, разработчики пытались решить традиционную проблему соотношения сил монстров и игрока. В прочих играх с этой целью вводят автоскалирование или максимальный уровень, а система в Brighter Shores призвана уравнять игроков с разными графиками игры.

Благодаря разным профессиям игроки легко могут проходить отдельные эпизоды и продвигаться вперёд (широта контента). Но при этом в любое время можно вернуться к предыдущим эпизодам и заняться более сложными заданиями и побочными квестами (глубина контента). К тому же эпизоды связаны, и зачастую приходится переходить от одного к другому ради выполнения миссий или крафта.

Самые ранние уровни профессий, как правило, самые веселые, так как вы быстрее повышаете уровень, и всё это новое и свежее. Мы хотим, чтобы люди могли получать это ощущение «новизны и свежести» каждый раз, когда мы запускаем новый эпизод, а не только когда они только начинают играть в игру и больше никогда!

Разработчики просят дать игре шанс и попытаться оценить придуманную ими систему. Сами они тем временем вводят ряд правок: в частности, в игре появился общий уровень игрока, так что он не будет обнуляться при переходе к новому эпизоду.

Мы увидели предложение добавить особый контент, для завершения которого требуются разные боевые уровни. Например, босс, для победы над которым вам нужно быть одновременно высокоуровневым стражником и высокоуровневым разведчиком. Мы считаем, что это отличная идея, и в будущем мы обязательно добавим что-то такое.

Гауэр также признал, что создателям Brighter Shores надо подробнее объяснять, что ждёт игроков, чтобы они могли по-настоящему наслаждаться уникальными возможностями. В качестве таких мер студия рассматривает показ уровня сложности различных квестов.

По данным SteamDB, бесплатная онлайновая игра пользуется популярностью: пиковый онлайн за сутки составил почти 16 тысяч игроков. В настоящее время бесплатно доступны два первых эпизода.