Sony настаивает на привязке PSN-аккаунтов «в целях безопасности»

Требование привязывать PSN-аккаунт для игр, вышедших на РС, стало причиной целого ряда скандалов и изъятий игр из продажи в отдельных регионах. Тем не менее, отказываться от этого условия Sony не планирует. Это подтвердил глава Sony Interactive Entertainment Хироки Тотоки в ходе совещания с инвесторами по итогам второго финансового квартала.

Тотоки признал, что выдвигаемые для РС-игр требования вызывают отторжение игроков. Тем не менее первые попытки дали компании ценный опыт в решении самых разных проблем.

Мы должны создавать благоприятную среду для игр с живым сервисом, чтобы поддерживать порядок, чтобы каждый мог безопасно и свободно наслаждаться игрой. Наличие некоторых ограничений — мы можем не называть это правилами, но просить пользователей и геймеров следовать им очень важно. Мы должны продолжать искать лучший способ достичь этого.

Как можно заключить, Sony хочет сохранить контроль над своими играми, и способ для этого компания видит в PS-привязке. Ведь ссылка к живым сервисам оправдана, к примеру, для Helldivers 2 или, с натяжкой, Ghost of Tsushima. Но сложно объяснить, какую безопасность необходимо даровать игрокам однопользовательских God of War: Ragnarok, Until Dawn или Horizon Zero Dawn Remastered.