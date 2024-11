5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Death Note Killer Within

По аниме Death Note и раньше выходили игры, преимущественно на портативных платформах Nintendo, но Killer Within — первый релиз по мотивам франшизы на ПК. Авторы решили выполнить проект в жанре социальной дедукции, который стал популярным в видеоиграх благодаря Among Us, да и первоисточнику он вполне подходит. В каждом матче игрокам для победы нужно либо устранить сыщика L, либо завладеть тетрадью смерти. Killer Within также вышла на PS4 и PS5 в качестве «бесплатной» игры для PlayStation Plus.

The Matchless Kungfu

Из раннего доступа Steam вышла The Matchless Kungfu — необычная RPG о китайских единоборствах, похожая на гибрид Kenshi и Animal Crossing с пошаговой боевой системой. Игрок может изучать процедурно сгенерированный мир в поисках соперников и учителей, развивать различные отношения с NPC и тренировать свой уникальный сорт кунг-фу. The Matchless Kungfu может понравиться любителям песочниц, делающих акцент на переплетение глубоких механик.

The Smurfs — Dreams

Новая игра про «Смурфиков» — по сути, Super Mario 3D World, которую не нужно эмулировать на ПК. А вместо водопроводчиков, принцесс и гумб — смурфики. Как можно догадаться по названию, игра посвящена приключениям в сновидениях, что дает разработчикам творческую свободу в плане левелдизайна. А главным злодеем, по традиции, выступает волшебник Гаргамель.

Zephon

4Х-стратегия от создателей Warhammer 40,000: Gladius, но теперь — в полностью оригинальном пост-апокалиптическом сеттинге. Миром правят мутировавшие животные и роботы, вырвавшиеся из-под контроля. Человечество ютится в немногочисленных колониях и выживает всеми доступными способами. Zephon построена на привычных для жанра механиках, и, если верить пользовательскому рейтингу в Steam, поклонники 4Х-стратегий встретили проект достаточно тепло.

The Happyhills Homicide

The Happyhills Homicide — пиксельный симулятор клоуна-маньяка, терроризирующего население маленького городка. На протяжении 20 уровней игроку предстоит избавиться от множества стереотипных персонажей хоррор-фильмов самыми разными способами, включая несчастные случаи. Подобная игра в 1980-1990-х стала бы причиной для моральной паники, но сейчас она — лишь одна из тысяч хорроров в Steam.