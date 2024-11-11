В Dragon Age: The Veilguard чаще всего играли за мага и человека

Студия BioWare поделилась некоторой статистикой Dragon Age: The Veilguard. Так, 40% всех игроков выбирали класс мага.

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Одинаковое количество геймеров предпочитали роли воина и разбойника — по 30%. При этом проходить игру 43% предпочитали за человека, а не за эльфа (40%). Третье место по популярности рас досталось рогатым кунари — 11%. Меньше всех выбирали гнома: «дети камня» набрали лишь 6%.

В новой Dragon Age также можно было выбирать фракцию, к которой принадлежит герой. Здесь обошлось без сюрпризов — 24% игроков примкнули к Серым стражам. Напомним, культовая серия игр началась именно с истории об одном из представителей ордена, противостоявшего Пятому Мору. Далее следуют «Антиванские вороны» (16%), «Завесные странники» (15%), «Повелители фортуны» (11%) и «Дозор скорби» (10%).

Также озвучили квест с самым большим количеством смертей. Им стало «Море крови», в котором необходимо было освободить из плена сопартийца героя по имени Луканис. Самым смертоносным врагом посчитали ледяную драконицу Кориус.

Критики положительно оценили новую игру BioWare после провалов Mass Effect: Andromeda и Anthem, как и пользователи Steam — 73% положительных оценок из 16 тыс. А на днях студия объявила о конкурсе, где разыграет новую видеокарту за скриншот.