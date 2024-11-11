Harry Potter: Quidditch Champions вышла на Nintendo Switch

Cпортивный аркадный боевик Harry Potter: Quidditch Champions получил релиз на Nintendo Switch. В нем игроки смогут сражаться как в любительских соревнованиях по квиддичу, так и в рамках чемпионата мира — в одиночку или в онлайн-кооперативе до трех человек.

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Harry Potter: Quidditch Champions вышла третьего сентября на PlayStation 5, Xbox Series и PC. По версии Metacritic, игра получила всего 66 баллов от критиков и 5,4 от пользователей сайта. В Steam экшен по «Гарри Поттеру» получил «В основном положительные» отзывы.

В комментариях под трейлером игроки шутят о том, насколько игра «проходная»:

«Лучшая игра 2005 года уже здесь, ребята!» «Эй, а давайте станем тухлой игрой и на другой консоли»

Тем временем фанаты серии находятся в ожидании сиквела Hogwarts Legacy, которую планируют связать с сюжетом сериала на HBO.