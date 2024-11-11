S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ушла на золото и выйдет в срок на PC и Xbox Series

Это свершилось! S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl после долгих лет разработки и множества переносов ушла на золото. Шутер выйдет в обещанный ранее срок — 20 ноября на PC и Xbox Series, причём разработчики предлагают оформить предзаказ с дополнительными бонусами.

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В честь ухода игры на золото был показан короткий ролик. В нём есть различные кадры на движке игры, а в конце зрителям демонстрируют арт с панорамой Чернобыльской АЭС. Пользователи в комментариях под роликом отреагировали по разному: кто-то пустил слезу после долгого ожидания, другие же пошутили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет багов — только аномалии.

В ближайшие дни стоит ждать полноценные обзоры и оценки S.T.A.L.K.E.R. 2 от профильной прессы. Ранее журналисты делились только превью, в которых похвалили элементы выживания и вариативность в игровых ситуациях.

Что касается разработчиков, то на днях они выпустили геймплейный трейлер, основное внимание в котором уделяется оружию. Также были раскрыты полные системные требования для PC — шутер займёт 150 ГБ свободного пространства.