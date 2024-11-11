За скриншот Dragon Age: The Veilguard можно получить GeForce RTX 4080 Super GPU

Компания BioWare объявила о старте конкурса, посвящённого недавнему релизу ролевого боевика Dragon Age: The Veilguard. Игрокам предлагается сделать скриншот, используя встроенный фоторежим, и опубликовать его в твиттере или Threads с хэштегом DragonAgePhotoModeContest.

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Авторитетное жюри из сотрудников BioWare определит победителей, и, если они не живут в России и ряде других стран, не охваченных конкурсом, мастера скриншота получат пять отличных призов:

Две видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 Super GPU с дополнительным бонусом, «Кофром Рука»;

© скриншот

Три «Кофра Рука» — коллекционных наборов сувениров по мотивам Dragon Age: The Veilguard.

Как можно заметить, сама игра Dragon Age: The Veilguard не включена в список наград — по-видимому, предполагается, что у участников она уже куплена, иначе как бы они смогли сделать скриншот. Принять участие в конкурсе можно до 18 ноября.

Комментаторы, впрочем, увидели в объявленном конкурсе ещё одно доказательство того, что с игрой не всё так благополучно.

Совершенно очевидно, что вашими приоритетами в этой игре было всё, что угодно, кроме того, что делало Dragon Age особенной. Вот и ещё один признак: разработчики слишком высокого мнения о себе, если считают, что они должны быть судьями этого конкурса.

Если честно, у вас большие шансы на победу, учитывая, как мало людей на самом деле купили эту игру.

На самом деле победит тот, кто проявит наибольшую инклюзивность.

Каково это — забивать последние гвозди в гроб некогда величайшей компании по разработке RPG?