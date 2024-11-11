Создатель Silent Hill выпустил приключенческий боевик Slitterhead

Студия Bokeh Game, основанная легендарным геймдизайнером Кэйитиро Тоямой, создателем Silent Hill, объявила о релизе своего дебютного проекта. Приключенческий хоррор-боевик Slitterhead уже доступен на PC, PlayStation и Xbox Series.

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В Slitterhead нам выпадет роль Хёки, бесплотной сущности, которая стремится истребить всех монстров-щелеголовых, которые скрываются в современном городе, притворяясь обычными людьми. Сорвать с них маскировки способна кровь, но для её добычи Хёки приходится вселяться в людей, и успешнее всего этот процесс проходит с раритетами — нашими будущими персонажами с уникальными навыками.

Создать новую студию и игру невероятно сложно, и на протяжении разработки мы не раз сталкивались с неожиданными препятствиями. Наша команда упорно смотрела в лицо этим трудностям, и теперь мы счастливы, что можем представить свою игру фанатам.

Игровые издания встретили новую работу Тоямы без особых восторгов: на Metacritic её средний балл — от 62 до 67 в зависимости от платформы. Многие критики хвалят сюжет и необычные идеи создателей, однако никого не привели в восторг однообразие игрового процесса и изъяны боевой системы.

Купить Slitterhead в Steam можно до 15 ноября с релизной скидкой, за 3952 рубля. Однако, учитывая советы профессионалов, даже крупным поклонникам Кэйитиро Тоямы и Акиры Ямаоки стоит подождать скидки более существенной, чем 10%.