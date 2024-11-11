Пролог фанатского продолжения Half-Life под названием Project Borealis выйдет 11 ноября

Энтузиасты из Icebreaker Industries поделились финальным трейлером Project Borealis: Prologue — пролога к неофициальному продолжению Half-Life 2: Episode Two. Как и в прошлый раз, зрителей ждёт лишь демонстрация заснеженного Рейвенхольма, однако в конце нашлась и интересная дата — 11 ноября этого года.

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Судя по всему, именно тогда на PC в Steam и выйдет пролог. Как и будущий мод, пролог сделан на движке Unreal Engine 5, но с максимальным приближением к физике и механикам Half-Life 2. Сюжет пролога происходит до основных событий мода, который должен стать целостным завершением истории Гордона Фримена.

«Project Borealis: Prologue — это любовное послание, созданное страстными фанатами, которые полны решимости довести историю Half-Life до конца. Хотя этот пролог — только начало, он служит связующим звеном между знакомым и неизвестным, он отражает наше стремление предоставить опыт, достойный наследия Half-Life», — поделились разработчики.

Зрители трейлера оказались удивлены, что спустя долгие годы с момента анонса Project Borealis смогут опробовать демоверсию. К слову, ранее мод уже получал техническую демоверсию на UE4, но она была создана лишь для сбора отзывов. Prologue же предоставит хоть и короткий, но полноценный игровой опыт.