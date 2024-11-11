Три российские команды в топ-4 — итоги топ-турнира DreamLeague S24 по «Доте»

Завершился топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

© Чемпионат.com

В рамках первого чемпионата нового сезона ESL Pro Tour 16 коллективов разыграли 16 400 EPT-очков, которые необходимы для выхода на престижный чемпионат Riyadh Masters 2025 в Саудовской Аравии.

На DL S24 выстрелила Восточная Европа, все три команды из которой прошли в плей-офф ивента. Однако чемпионский титул всё равно достался Team Falcons, которая продолжает доминировать на топовых турнирах по «Доте».

Итоги DL S24 по Dota 2:

Первое место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 300 тыс. и 3 300 EPT-очков;

Второе место: BetBoom Team (Россия) — $ 175 тыс. и 2 800 EPT-очков;

Третье место: Team Spirit (Россия) — $ 120 тыс. и 2 000 EPT-очков;

Четвёртое место: PARIVISION (Россия) — $ 85 тыс. и 1 900 EPT-очков;

Пятое место: Tundra Esports (Европа) — $ 52,5 тыс. и 1 275 EPT-очков;

Шестое место: Team Liquid (Швеция) — $ 47,5 тыс. и 1 150 EPT-очков;

Седьмое место: Xtreme Gaming (Китай) — $ 42,5 тыс. и 675 EPT-очков;

Восьмое место: Team Waska (Перу) — $ 37,5 тыс. и 550 EPT-очков;

9-10-е место: Gaimin Gladiators (Европа), Talon Esports (Азия) — $ 25 тыс. и 250 EPT-очков;

11-12-е место: AVULUS (Европа), Azure Ray (Китай) — $ 20 тыс. и 125 EPT-очков;

13-14-е место: Nigma Galaxy (Ближний Восток), HEROIC (Южная Америка) — $ 15 тыс. и 70 EPT-очков;

15-16-е место: Nouns Esports (Северная Америка), ex-Monte (Украина).

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» прошёл в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.