Китайская Azure Ray приостановила свою деятельность в Dota 2
Китайская команда Azure Ray временно покинула профессиональную сцену Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях коллектива.
Как сообщили представители команды из Китая, заморозка ростера связана с нехваткой кадров и неудовлетворительными результатами действующего состава.
Последний состав Azure Ray по «Доте»:
- Лу lou Чжен;
- Гу Han Цзяхань;
- Ли niu Конгбо;
- Лин planet Хао;
- Ю 皮球 Яджун;
- Се Super Цзюньхао (тренер).
По слухам, все игроки бывшего состава Azure Ray присоединятся к другим командам в регионе. Так, например, игроки первой и третьей позиции AR стали частью к Xtreme Gaming. Вернутся ли «азуры» на сцену в будущем, неизвестно.