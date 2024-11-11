Китайская Azure Ray приостановила свою деятельность в Dota 2

Китайская команда Azure Ray временно покинула профессиональную сцену Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях коллектива.

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Как сообщили представители команды из Китая, заморозка ростера связана с нехваткой кадров и неудовлетворительными результатами действующего состава.

Последний состав Azure Ray по «Доте»:

Лу lou Чжен;

Гу Han Цзяхань;

Ли niu Конгбо;

Лин planet Хао;

Ю 皮球 Яджун;

Се Super Цзюньхао (тренер).

По слухам, все игроки бывшего состава Azure Ray присоединятся к другим командам в регионе. Так, например, игроки первой и третьей позиции AR стали частью к Xtreme Gaming. Вернутся ли «азуры» на сцену в будущем, неизвестно.