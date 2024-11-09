Анонсирована консоль Ayaneo 3 с ИИ-процессором Ryzen AI 9 HX 370 и OLED-экраном

Компания Ayaneo представила портативную консоль Ayaneo 3 с новейшим процессором Ryzen AI 9 HX 370. Об этом сообщается на сайте производителя.

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Модельный ряд Ayaneo 3 представлен двумя моделями. В базовой используется LCD-дисплей с высокой частотой обновления, которая не уточняется, и процессор Ryzen 8840U прошлого поколения. Старшая версия консоли предлагает яркий OLED-экран с поддержкой HDR и новейший ИИ-процессор Ryzen AI 9 HX 370. При этом параметры частоты обновления OLED-дисплея не уточняются.

На данный момент компания раскрыла лишь указанные выше характеристики и дизайн консоли. Разрешение экранов, их частота обновления, объемы хранилища и оперативной памяти остаются неизвестными. Габариты, вес и время автономной работы также не уточняются.

Консоль будет доступна в двух цветах: белом и черном. На опубликованных рендерах также можно рассмотреть две дополнительные кнопки (лепестки) на тыльной части устройства, пару тумблеров, функционал которых не раскрывается, и RGB-подсветку в основании стиков.

Дата релиза и стоимость Ayaneo 3 будут объявлены позже.