Для шутера Generation Zero готовят финальное обновление с завершением сюжета

Разработчики из Systemic Reaction заявили, что кооперативный шутер Generation Zero про уничтожение роботов получит своё последнее контентное обновление. Оно получит название Showdown и станет «магнум опусом» для игры. Авторы подведут сюжет к логичному концу, причём абсолютно бесплатно.

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Большая часть событий в заданиях из обновления Showdown будет проходить в совершенно новой области. Она будет меньше, чем предыдущие открытые локации, но даст простор, необходимый для завершения истории. Во время приключений также получится отыскать коллекционные предметы и насладиться классической для Generation Zero атмосферой.

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Также разработчики трудятся над тем, чтобы учесть как можно больше желаний игроков. В Showdown добавят три экспериментальных вида оружия, увеличат число доступных очков навыков, введут больше косметических предметов и исправят как можно больше багов. Также некие сюрпризы появятся в уже доступных областях.

Что касается дальнейшего будущего, то в Systemic Reaction перейдут к другим проектам. Сообщества уже созданных игр, включая Generation Zero, останутся активными «в обозримом будущем». Также не стоит ждать закрытия шутера, ведь сессии в нём работают благодаря хосту, а не серверам разработчиков.

После выхода Showdown разработчики не собираются выпускать патчи с исправлением ошибок. А техническая поддержка будет работать как минимум в течение всего 2025 года.

Увы, пока разработчикам нечего сказать о потенциальной Generation Zero 2 или других играх в этой вселенной. Однако в ней есть много историй, которые можно рассказать в дальнейшем — возвращение к франшизе не исключается.

Сама Generation Zero вышла в 2019 году. На протяжении всех лет шутер поддерживался различными обновлениями и заслужил в основном положительные пользовательские отзывы.