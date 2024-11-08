Владелец Elden Ring и Dark Souls захотел самостоятельно издавать свои игры

В состав корпорации Kadokawa входят авторы из различных сфер развлечений, включая студию FromSoftware, известную по Elden Ring, Dark Souls и Bloodborne. Чего в Kadokawa не достигли до сих пор, так это успешного издательства собственных игр. Однако корпорация заявила, что разрабатывает структуру, чтобы отказаться от партнёрства со сторонними издателями.

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К примеру, Elden Ring издаёт Bandai Namco. Однако в Kadokawa захотели самостоятельно выпускать игры на PC и консолях — это выяснилось из свежего финансового отчёта.

Неизвестно, приведёт ли это к покупке новых компаний или студий. Также корпорация заявила о желании расширить портфолио мобильных игр. Для этого будут привлечены новые разработчики: они должны не только выпускать больше игр, но и делать их более качественными.

В целом же Kadokawa Corporation расширяет деятельность по разработке игр, чтобы достичь среднесрочного и долгосрочного роста. А уже для существующих игр корпорация хочет «максимизировать пожизненную ценность». В пример была приведена Elden Ring — она продолжает продаваться, в том числе из-за релиза крупного дополнения в июне.

Что касается недавних покупок, то в отчёте Kadokawa была упомянута студия Acquire Corp, известная по Octopath Traveler. Корпорация приобрела её в феврале — разработчики продолжат сосредотачиваться на консольных играх в будущем.