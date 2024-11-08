Riot Games показала нового чемпиона в League of Legends

6 ноября League of Legends пополнилась новым играбельным персонажем. В игру прибывает ноксианская военачальница Амбесса Медарда, мать Мел Медарды из сериала «Аркейн».

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Амбесса в первую очередь используется как чемпион верхней линии для более опытных игроков. Однако в некоторых матч-апах она подходит для роли лесника и даже как мид-лейнер.

Подробнее об умениях героини можно узнать на сайте игры или в официальном обзоре чемпиона.

Ранее Riot Gamesпоказали музыкальное видео «Кровь, пот и слезы», в котором раскрывается характер персонажа и рассказывается о видениях, посетивших молодую Амбессу.

К слову о первоисточнике персонажа: премьера второго сезона «Аркейн» состоится 9 ноября, и критики уже положительно оценили первые эпизоды сериала.