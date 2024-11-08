Новый трейлер Sid Meierʼs Civilization 7 представил испанскую королеву Изабеллу

Создатели стратегии Sid Meier’s Civilization VII продолжают знакомить игроков с лидерами в новой части. Свежий трейлер посвятили королеве Изабелле I Кастильской, которая также появлялась и в предыдущих играх серии.

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Как неутомимый завоеватель, Изабелла получает огромную выгоду от своих открытий и завоеваний за рубежом. Королева будет получать 300 золота за открытие Чуда Природы, и сумма будет удваиваться, если оно было найдено в отдаленных землях.

Также игрокам придется командовать огромными флотами, чтобы захватывать и защищать территории, при этом не разоряя казну. Лидер будет получать дополнительное золото для покупки морских юнитов, а затраты на их содержание будут снижены.

Ранее студия Firaxis представила других играбельных лидеров: Макиавелли, Хатшепсут, Октавиан Август, Ашока, Чынг Чак, Ксеркс, Текумсе и Конфуций. Также разработчики продемонстрировали геймплейные механики и рассказали о системе кризисов и цикличности истории.

Sid Meier’s Civilization VII выйдет 11 февраля 2025 года на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.