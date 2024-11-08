В Gears of War: E-Day прозвучат знакомые голоса Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго

Как объявили разработчики хоррор-шутера Gears of War: E-Day, актёры Джон Ди Маджио и Карлос Ферро вернутся к своим знаменитым ролям. Они вновь озвучат главного героя серии, Маркуса Феникса, и его лучшего друга, Доминика Сантьяго.

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Это объявление, неслыханно порадовавшее поклонников, создатели приурочили к 18-й годовщине серии Gears of War.

Первая часть шутеров от третьего лица вышла в 2006 году на Xbox 360, и создавала её студия Epic Games — она делала неплохие игры до того, как придумала собственный магазин. А ведущим разработчиком первых частей выступал ныне печально известный Клифф Блезински: после ухода из компании он так и не смог ничего создать, если не считать провальный шутер LawBreakers.

Gears of War: E-Day станет приквелом серии и расскажет о событиях за четырнадцать лет до первого знакомства с Маркусом Фениксом. Мы увидим своими глазами начало нашествия Орды Саранчи, которая ставит своей целью уничтожение всех человеческих существ.