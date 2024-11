Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 не боятся Civilisation 7 и Assassin’s Creed Shadows

Как мы уже знаем, релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 11 февраля 2025 года. Это — день, в который должна появиться долгожданная Civilisation 7. Вдобавок Ubisoft перенесла на февраль спорную Assassin’s Creed: Shadows. И, вроде этого было мало, в тот же период выходят Avowed, Monster Hunter: Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

© скриншот

Польское издание GryOnline высказало свои опасения на этот счёт представителям Warhorse в ходе выставки Poznań Game Arena. И разработчики заверили, что соседство громких премьер их не пугает и не заставляет задуматься о переносе релиза.

Конечно, мы не прыгаем от радости, но, с другой стороны, неважно, когда вы выпустите свою игру — всегда будут другие релизы в том же месяце. Если бы мы подождали подольше, могли бы столкнуться с GTA 6, а раньше ведь будут праздники.

© скриншот

По мнению создателей Kingdom Come: Deliverance 2, соседство с Civilization 7 — не наилучший вариант. С другой стороны, оба этих проекта — игры про историю, но в разных жанрах, так что так или иначе они доберутся до всех своих поклонников.

Выбор правильной даты — это само по себе испытание. Но мы уверены, что у нас получилась действительно качественная игра. Это та игра, которую мы всегда хотели сделать. Технически и в плане производительности она работает лучше, чем первая часть, как в день релиза, так и сегодня, так что я не беспокоюсь об этом.

Kingdom Come: Deliverance, как мы помним, стартовала не в лучшем виде: игроки жаловались на баги, глюки, недоработки, сбои анимации. Продолжение должно разительно отличаться: разработчики продолжают трудиться над оптимизацией и недавно достигли некоего «прорыва».

Игра готова, и сейчас мы в основном сосредоточены на полировке и отладке. Для этого у нас теперь больше времени, больше людей и больше денег. Что касается оптимизации, то она становится всё лучше и лучше. Недавно мы совершили прорыв в плане производительности на консолях, и есть шанс, что всё будет ещё лучше, чем мы предполагали.

Как мы помним, по причине продолжения полировки студия пока не называет нам системные требования. Однако в пользу уверенности разработчиков в своих силах говорит то, что они не планируют вводить антипиратскую защиту.

Павел Куровский, художник концептуальных эскизов и иллюстратор, а также любитель исторических реконструкций, заверил, что разработчики уделяют сиквелу в два раза больше внимания к историческим деталям.

Всё будет исторически верно, и в то же время мы не потеряем ощущение эпичности игрового процесса. Наша команда концепт-художников путешествовала по Кутна-Горе, чешскому раю, исследовала местность, привезла множество фотографий. Наш историк Ася работала над Kingdom Come: Deliverance и предоставила нам отличные исследования. Она поддерживала связь с другими историками и строго фильтровала материалы.

На днях Warhorse Studios провела специальный показ игрового процесса Kingdom Come: Deliverance 2, в ходе которого продемонстрировала улучшения качества жизни, обновлённый интерфейс и новые механики, в том числе послойную систему одеяний.