В первом патче Dragon Age: The Veilguard пофиксили баги и дали подарки

Для Dragon Age: The Veilguard выпустили первый патч под номером 1.0.0. Он уже доступен для загрузки на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В студии BioWare обещают, что продолжат поддерживать ролевую игру и в дальнейшем — разработчики стремятся сделать пользовательский опыт «как можно лучше».

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«Мы не можем поверить, что прошла целая неделя с момента выхода Dragon Age: The Veilguard. Независимо от того, играли ли вы уже или начнёте играть впервые, сегодня мы выпустили наш первый патч с несколькими улучшениями качества жизни и исправлениями ошибок. В будущем мы также будем поддерживать игру дополнительными патчами, чтобы сделать ваш опыт ещё лучше», — заявили в BioWare.

Так совпало, что выход патча пришёлся на День N7 — праздник всех фанатов Mass Effect, другой культовой серии BioWare. В честь этого игроки Dragon Age: The Veilguard получат подарок — тематическое снаряжение. Оно появится в мастерской после миссии «Поющий клинок» (The Singing Blade), а если она пройдена — при следующем посещении Маяка.

Подарочное снаряжение

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В целом же акцент в патче был сделан на исправлении ошибок и улучшении оптимизации. Например, теперь очки навыков компаньонов не будут сбрасываться без причины, а быстрое перемещение во время квестов не будет вызывать непредвиденные ошибки.

Также смена членов отряда не будет портить ракурс камеры, а некоторым объектам добавили отсутствующую коллизию. Наблюдать за персонажами станет приятнее — была улучшена синхронизация движений губ с речью, а у NPC перестанут неожиданно растягиваться шеи.

Ряд изменений относится исключительно к PC-версии. Это не только исправление специфических для компьютерного порта сбоев, но и обновление апскейла XeSS до версии 1.3.1 и правильное отображение параметров DLSS на видеокартах Nvidia GeForce RTX 40-й серии. С полным списком изменений в патче можно ознакомиться на сайте игры.

Напомним, что релиз Dragon Age: The Veilguard состоялся 31 октября. Игра заслужила положительные отзывы критиков и реальных покупателей в Steam, а вот пользовательский рейтинг Metacritic оказался разгромным. Негативные мнения о творении BioWare есть даже у коллег по цеху: творческий директор Witchfire назвал The Veilguard «дорогостоящей ошибкой».