Warner Bros сосредоточится на Hogwarts Legacy с Mortal Kombat и «Бэтменом»

Во время общения с инвесторами Дэвид Заслав, глава Warner Bros. Discovery, успел обсудить множество тем: от разочарования вторым «Джокером» до многомиллионных убытков из-за файтинга MultiVersus. Однако в компании выделили четыре перспективных направления для развития игрового подразделения.

© скриншот

Как считает Заслав, Warner Bros. Games не реализует весь свой потенциал. Сейчас игровое подразделение переживает одни из худших времён на фоне падения выручки и недавних провалов, вроде Suicide Squad: Kill The Justice League. Из-за этого компания собирается сосредоточиться на четырёх перспективных направлениях вместо того, чтобы выпускать множество разных игр. Это:

Магическое приключение Hogwarts Legacy, продажи которого превысили 30 миллионов копий — сиквел уже находится в разработке; Серия кровавых файтингов Mortal Kombat; «Игра престолов» на основе цикла романов «Песнь льда и огня»; Вселенная DC и Бэтмен в частности.

Руководитель Warner Bros. не стал делиться конкретными планами. Помимо сиквела Hogwarts Legacy, в разработке также находится игра Wonder Woman про Чудо-женщину из комиксов DC. Этим летом в сети появились детали и концепты грядущего экшена.