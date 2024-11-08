Warner Bros сосредоточится на Hogwarts Legacy с Mortal Kombat и «Бэтменом»
Во время общения с инвесторами Дэвид Заслав, глава Warner Bros. Discovery, успел обсудить множество тем: от разочарования вторым «Джокером» до многомиллионных убытков из-за файтинга MultiVersus. Однако в компании выделили четыре перспективных направления для развития игрового подразделения.
Как считает Заслав, Warner Bros. Games не реализует весь свой потенциал. Сейчас игровое подразделение переживает одни из худших времён на фоне падения выручки и недавних провалов, вроде Suicide Squad: Kill The Justice League. Из-за этого компания собирается сосредоточиться на четырёх перспективных направлениях вместо того, чтобы выпускать множество разных игр. Это:
Магическое приключение Hogwarts Legacy, продажи которого превысили 30 миллионов копий — сиквел уже находится в разработке;Серия кровавых файтингов Mortal Kombat;«Игра престолов» на основе цикла романов «Песнь льда и огня»;Вселенная DC и Бэтмен в частности.
Руководитель Warner Bros. не стал делиться конкретными планами. Помимо сиквела Hogwarts Legacy, в разработке также находится игра Wonder Woman про Чудо-женщину из комиксов DC. Этим летом в сети появились детали и концепты грядущего экшена.