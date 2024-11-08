Nvidia планирует ввести ограничения для пользователей GeForce Now

Компания Nvidia объявила, что собирается ввести ряд изменений в программу платного стримингового сервиса GeForce Now. И самым существенным станет лимит времени, которое пользователи смогут провести в играх: с 2025 года для новых пользователей будет установлено ограничение на 100 часов игры в месяц.

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Nvidia сообщает, что новое ограничение означает около трех часов ежедневной игры в месяц — и, как заверяет компания, 94% пользователей и так не превышают этот лимит. Ограничение вводится, чтобы избежать повышения цен в обозримом будущем. А неиспользованное время будет автоматически перенесено на следующий месяц — но только до 15 часов.

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Уже существующих пользователей Founder это нововведение не коснётся. Активные пользователям, которые оплатили GeForce Now до 31 декабря 2024 года, смогут пользоваться неограниченным игровым временем в течение всего года до января 2026 г.

Помимо этого, модель подписки Priority теперь называется Performance, и для неё будет доступно разрешение 1440p — ранее качество ограничивалось 1080p.Также для этой модели будет доступна поддержка ультрашироких мониторов, ранее их владельцам приходилось пользоваться тарифом Ultimate.

Подписчики Ultimate смогут играть в разрешении 4K при 120 кадров в секунду или 1080p с 240 кадров в секунду с компьютеров на базе GeForce RTX 4080. Для обеих платных моделей также имеется возможность сохранять настройки игровой графики между сессиями.

Напомним, что игроки из России могут пользоваться GeForce Now через серверы GFN.