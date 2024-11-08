Для Baldur's Gate 3 на PS5 Pro выпустили патч с поддержкой 4К и 60 FPS

Larian Studios рассказала подробности об улучшениях Baldur’s Gate III для PlayStation 5 Pro, продажи которой по всему миру стартовали с сегодняшнего дня. Изменения касаются как режима качества, так и режима производительности.

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Теперь в режиме качества можно сыграть в нативном разрешении 4К без потери детализации картинки, однако придётся довольствоваться лишь 30 FPS. Для тех, кто предпочитает повышенную производительность, есть режим с 60 FPS. В нём также можно играть в 4К, но лишь с помощью апскейла — нативным разрешением будет 1440p.

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Что касается кооперативного режима с разделённым экраном, то он будет работать в 30 FPS или 60 FPS — это будет зависеть от выбранного режима. На стандартной PS5 довольствоваться совместным прохождением можно лишь при 30 кадрах в секунду.

Также записями Baldur’s Gate 3 на PS5 Pro стали делиться простые игроки. Один из первых тестов — третий акт игры, который многие ругали за падение производительности. Судя по геймплею, в режиме производительности теперь достигнуты стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4К.

Всего с сегодняшнего дня для PlayStation 5 Pro доступно свыше 50 игр с улучшениями. О многих из них разработчики рассказали лично: