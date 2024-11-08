Warhammer 40,000: Darktide в декабре выйдет на PlayStation 5

Студия Fatshark официально анонсировала новый консольный релиз хоррор-шутера Warhammer 40,000: Darktide. Игра выйдет на PlayStation 5, и это произойдёт 3 декабря. Как мы помним, о версии PlayStation 5 мы узнали благодаря рейтинговому агентству Тайваня.

© скриншот

Приём предварительных заказов уже стартовал в PlayStation Store, игрокам предлагают стандартное издание за 40 долларов и версию Imperial за 60 долларов. В улучшенное издание включены шесть дней раннего доступа: покупатели смогут начать играть 27 ноября.

Премьера Warhammer 40,000: Darktide на РС состоялась в ноябре 2022 года, а в прошлом году игра появилась на Xbox Series. После ряда обновлений недавний пользовательский рейтинг в Steam вырос до «очень положительного», хотя в целом отзывы остаются смешанными.