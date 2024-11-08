В свежем обновлении No Man's Sky вернули корабль из Mass Effect

Разработчики из Hello Games выпустили свежее обновление для No Man’s Sky под номером 5.25. Одной из главных новинок можно назвать космический корабль SSV Normandy SR1, знакомый каждому поклоннику серии Mass Effect. Судно вернулась в честь Дня N7 (7 ноября, праздник фанатов Mass Effect) после того, как попадало в космическую песочницу на ограниченное время в 2021 году.

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Как и раньше, получить «Нормандию» можно будет ограниченное время. Для этого предстоит пуститься в обновлённую экспедицию, которая пробудет в No Man’s Sky в течение двух недель.

«Поклонники Mass Effect знают, что этот легендарный фрегат появляется только тогда, когда в нём больше всего необходимости! Сегодня и в течение следующих двух недель, в качестве любовного послания от одной научно-фантастической игры к другой, мы даём всем желающим ещё один шанс познакомиться с “Нормандией” в обновлённой версии оригинальной миссии и добавить крабль в свою коллекцию», — заявили разработчики.

Разработчики напомнили, что за 2024 год для No Man’s Sky было выпущено шесть крупных обновлений, в том числе с рыбалкой и загадочными древними порталами. Однако на создание некоторых функций у Hello Games ушли некоторые годы. Одна из таких — поддержка кросс-сохранений между разными платформами, которая доступна в космической песочнице с сегодняшнего дня.

Однако не всё так просто. Разработчики внедряли необходимые функции для кросс-сохранений на протяжении полугода и сперва выдадут доступ к ним лишь ограниченному числу игроков. Для этого надо объединить аккаунты с разных платформ на официальном сайте игры, после чего ограниченная группа пользователей сможет принять участие в бета-тестировании кросс-сохранений. В ближайшие недели это смогут сделать все игроки.

Список платформ, поддерживающих кросс-сохранения, следующий:

PC (включая игру в GOG), Steam Deck;

PS4 и PS5;

Xbox One и Xbox Series;

Подписка Game Pass;

Nintendo Switch;

PS VR, PS VR2 и PC-версия для виртуальной реальности.

Кроме того, с сегодняшнего дня начались продажи PlayStation 5 Pro по всему миру. Специальное обновление для улучшенной консоли получила и No Man’s Sky — геймплей с обновлённой графикой можно увидеть в свежем геймплейном ролике.

Hello Games похвасталась, что версия песочницы для PS5 Pro предлагает самое высокое качество изображения и наибольшее число деталей среди всех консолей. Функция PSSR обеспечивает стабильные 60 FPS в разрешении 4К, а в невероятном разрешении 8К можно играть при 30 кадрах в секунду. Также на все улучшения можно взглянуть в виртуальной реальности на PS VR2.

Что касается прочих изменений в патче 5.25, то был исправлен ряд сбоев и багов. Также разработчики напоминают, что они продолжают трудиться над своей будущей игрой Light No Fire.