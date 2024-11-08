Автор Stardew Valley посоветовал игрокам снять шляпы с кошек и собак

Недавно вышедшее обновление 1.6 к культовому симулятору Stardew Valley позволило, в частности, надевать головные уборы не только на лошадей, но и на других питомцев. Однако новые возможности зачастую приносят свежие проблемы — и для многих игроков таковой стало резкое падение производительности.

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Автор Stardew Valley Эрик Бароне признал, что такая проблема действительно существует. И решить её можно попробовать нетривиальным способом: снять шляпки со всех питомцев. У геймдизайнера, по традиции, нашлось и необычное объяснение.

Ходят слухи, что в городе Зузу странная сыпь поражает уши домашних животных. Мы хотим убедиться, что в течение нескольких дней эти ушки будут находиться на свежем воздухе.

Устранить найденную проблему разработчики обещает в ближайшее время. Бароне также сообщил, что остальные проблемы версии 1.6.9 будут устраняться в последующих патчах. В частности, следующий патч Switch-версии должен значительно улучшить производительность.

Я также планирую немного увеличить опыт за сбор ресурсов, и его можно будет получить за некоторые другие действия (рытьё, промывка золота, копание имбиря, измельчение веток, рубка деревьев и пней). И хочу добавить базовые штаны в магазин Сэнди.

Напомним, что обновление 1.6.9 добавило в мобильную версию «секретный» мультиплеерный режим. А ошибку, приводящую к пропаже цыплят, создатель Stardew Valley списал на несуществующих койотов.