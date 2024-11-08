Эминем и его ресторанчик появились в Fortnite с новыми косметическими предметами

В рамках обновлённой второй главы Fortnite, стартовавшей 2 ноября, в игре появился тематический контент, связанный с Эминемом. Например, это ресторанчик «Мамины спагетти» — культовый рэпер открыл заведение прямо в гроте.

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При этом игроки смогут увидеться с Эминемом лично. И встреча будет отнюдь не мирной — с музыкантом можно сразиться. В случае успеха он подарит игроку «гангстерский миниган». Оружие засветилось в свежем ролике и привлекло внимание своим «убойным ритмом» — строчками из хита Rap God.

А в магазине Fortnite можно приобрести экипировку «Вернувшаяся легенда рэпа». Её получится использовать в королевской битве, Fortnite Festival и в Rocket Racing.

При желании можно надеть хоккейную маску, отсылающую к Слим Шейди. Помимо костюма, арсенал можно пополнить киркой в виде цепного меча, наспинным украшением «Мощные сдвоенные баллоны» и эмоцией «Эминемобиль».

Для Эминема текущая коллаборация с Fortnite не стала первой. В конце 2023 года музыкант выступил с виртуальным концертом, который поменял основную карту королевской битвы.