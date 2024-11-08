Ролевая игра New Arc Line в сеттинге стимпанка и фэнтези выйдет в раннем доступе 26 ноября

Издатель Fulqrum Publishing опубликовал короткий трейлер, в котором объявил дату выхода New Arc Line в раннем доступе. Ролевая игра с уникальной стилистикой, совмещающей фэнтези и стимпанк, доберётся до Steam уже 26 ноября.

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Разработчики признались, что опыт пользовательских отзывов с фестиваля демоверсий в Steam оказался очень полезным — именно поэтому было принято решение выпустить New Arc Line в раннем доступе. Грядущую новинку будут развивать совместно с фанатами, чтобы сделать «по-настоящему незабываемую RPG».

«Если вы хотите поддержать разработку и помочь сделать New Arc Line игрой вашей (и нашей) мечты, мы будем вам невероятно благодарны. Покупка версии для раннего доступа, отзывы в нашем сообществе и в обсуждениях Steam бесценны для нас», — заявили разработчики.

Изначально в раннем доступе будет доступна примерно четверть основного сюжета. Во время обновлений раннего доступа студия Dreamate сфокусируется на побочных квестах, а не на истории. Также авторы добавят больше классов, способностей, компаньонов и механик.

В период раннего доступа New Arc Line будет продаваться по «значительно сниженной цене» в размере 20 долларов. Позже стоимость повысится.

Полноценный релиз New Arc Line должен состояться в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В ближайшие недели разработчики будут публиковать новые подробности об игре, однако сыграть в демоверсию с фестиваля теперь не получится — её удалят, из-за того что она не отражает текущее состояние RPG. Пока же можно взглянуть на сюжетный трейлер.