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Стартует женский топ-турнир VGCC 2024 по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.

Начинается женский чемпионат VALORANT Game Changers Championship 2024 среди топ-команд по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.

Стартует женский топ-турнир VGCC 2024 по Valorant с призовым фондом $ 500 000
© Чемпионат.com

Соревнование между профессиональными командами девушек представляет из себя double-elimination сетку для десяти составов. Все матчи, кроме финала нижней сетки и гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед». Решающие игры будут играться в best-of-5 формате.

Список участников VGCC 2024 по VALORANT:

  • G2 Gozen (Европа);
  • GIANTX GC (Турция);
  • Falcons Vega (Европа);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • FlyQuest RED (Северная Америка);
  • MIBR GC (Бразилия);
  • KRÜ Blaze (Южная Америка);
  • Xipto Esports (Филиппины);
  • ZETA DIVISION GC (Япония);
  • ALG GC (Китай).

Топ-турнир VGCC по VALORANT пройдёт в LAN-формате в период с 8 по 17 ноября в Берлине, Германия. В рамках соревнования десять команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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Берлин
Германия