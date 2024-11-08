В хитовую Death Stranding за авторством Хидео Кодзимы сыграло почти 20 миллионов человек

В Death Stranding сыграло свыше 19 миллионов по всему миру. Для достижения этого количество понадобилось практически 5 лет — 8 ноября у приключений Сэма Бриджеса будет очередная годовщина. В статистику вошли как покупатели игры на разных платформах, так и те геймеры, кто получил её бесплатно в раздаче EGS или сыграл благодаря подписке PS Plus.

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В последний раз об успехах Death Stranding отчитывались в конце 2023 года. Тогда с игрой ознакомилось более 16 миллионов геймеров.

С осени 2019 года Death Stranding посетила сразу несколько платформ. Изначально игра вышла на PlayStation 4, а позже добралась до PC и получила нативное издание для PS5 — Director’s Cut с улучшенной графикой и различными нововведениями. В начале этого года также появился порт для macOS и iOS, а сегодня Хидео Кодзима неожиданно объявил о выпуске игры на Xbox Series.

Поклонники консолей Microsoft могут начать проходить Death Stranding уже сейчас. Сама франшиза также перешла во владения Kojima Productions, а ещё в производстве находится экранизация.

А в 2025 году выйдет полноценное продолжение игры. Death Stranding 2: On the Beach заявлена для PlayStation 5, причём ранее Хидео Кодзима успел показать временное меню сиквела. Геймдизайнер уже вовсю самостоятельно занимается проверкой механик.