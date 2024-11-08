С сегодняшнего дня во всём мире стартовали продажи PlayStation 5 Pro. Улучшенная версия консоли была анонсирована ещё в сентябре, а постепенно о ней раскрывали всё больше информации, включая полные характеристики. Рекомендованная цена — 700 долларов.

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Именно за столько PS5 Pro продают на официальном сайте Sony. Там же предлагалось оформить предварительный заказ на лимитированное издание в честь 30-летия бренда PlayStation за 1000 долларов, но вся партия была быстро раскуплена. Помимо самой консоли и контроллера DualSense в уникальной расцветке, в состав набора также войдут официальная зарядка для геймпадов, DualSense Edge и другие приятные аксессуары.

У PS5 Pro есть сразу несколько ключевых особенностей. Самая мощная консоль на рынке предлагает дополнительные графические режимы, в том числе с трассировкой лучей — именно такой появился в Alan Wake 2. А с помощью функции Game Boost получится улучшить качество картинки в играх с прошлого поколения, например, в Bloodborne.

Ранее обзорами PlayStation 5 Pro поделились журналисты. Они похвалили технические инновации, включая апскейл PSSR на основе искусственного интеллекта. Главным минусом называют высокую стоимость. Покупатели получают SSD-накопитель на 2 терабайта, но при этом Blu-Ray привод придётся докупать отдельно.

Что касается игр, то с сегодняшнего дня специальные обновления для PS5 Pro предлагают более пятидесяти игр, включая громкие хиты, вроде Baldur’s Gate III. Графические улучшения для многих из них уже наглядно показали в геймплейных роликах.

Несмотря на технические инновации, PS5 Pro столкнулась с критикой некоторых геймеров. Например, они посчитали улучшения в Marvel’s Spider-Man 2 несущественными. Также работу улучшенной консоли проанализировали эксперты Digital Foundry — оказалось, что даже на PS5 Pro не получится достичь стабильных 60 FPS в Elden Ring.

Продажи PlayStation 5 Pro официально стартовали по цене в 700 долларов - фото 1

Авторское мнение

Для тех, кто с нетерпением ждёт Grand Theft Auto VI, покупка PlayStation 5 Pro может стать идеальным вложением. Улучшенная консоль поможет достичь максимальных показателей графики и производительности. Однако для текущих владельцев PS5 предложение может показаться лишним — все игры прекрасно запускаются и на стандартной консоли.